الان تتابع “بلومبرج”: أمريكا قد تطرد تركيا من برنامج F-35 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن واشنطن تعتزم طرد أنقرة من برنامج F-35، حال شرائها للنظام الروسي المضاد للطائرات S-400.
وأضافت الوكالة في تقرير اليوم، أن أمريكا تعيد تقييم مشاركة تركيا المستمرة كواحدة من الدول الثمانية إذا ما استمرت في شراء S-400، وفقًا لتقرير اطلعت عليه “بلومبرج”.
وأكدت أن الحكومة التركية قد ذكرت مرارًا وتكرارًا أنها أبرمت اتفاقًا بشراء S-400 بحيث يكون التسليم الأول في يوليو 2019.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه تم تصميم نظام S-400 الروسي لإسقاط طائرات الولايات المتحدة بمعدلات أكبر من الأنظمة القديمة، ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق حيال تعرض تكنولوجيا F-35 للضرر واستعمالها في تحسين الدفاع الجوي الروسي إذا ما استولت تركيا على النظامين.
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