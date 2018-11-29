أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتنطلق قمة العشرين الثالثة عشر التي تُعرف اختصارًا بـ”جي 20″، غدًا الجمعة، من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بحضور عدد من قادة دول العالم أبرزهم رؤساء أمريكا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية وولي عهد المملكة العربية السعودية.

من المُقرر أن تُركّز قمة هذا العام على ثلاث قضايا هي: مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية، ومُستقبل الأمن الغذائي المستدام .وستناقش سبل تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، والتي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية مع مجموعة البلدان السبعة من حلها.

تضم مجموعة العشرين من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة: “الأرجنتين، واستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة”.

ويُعد الاتحاد الأوروبي هو العضو العشرين المُكمّل للمجموعة، وتمثلـه رئاسـة المجلس الدائري والبنك المركزي الأوروبي، وفق الموقع الالكتروني الرسمي لـ”جي 20″.

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يلتقي ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .