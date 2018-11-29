كندا تفرض عقوبات بحق 17 سعوديًا على خلفية قضية مقتل خاشقجي

أعلنت الخارجية الكندية، اليوم الخميس، فرضها عقوبات على 17 سعوديا في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشارت الخارجية الكندية، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أن العقوبات جاءت على السعوديين، لارتباطهم بمقتل خاشقجي.

وقالت الخارجية في بيانها: “العقوبات استهدفت أفرادا، يعتبرون من وجهة نظر كندا، مسؤولين عن القتل غير القانوني للصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 أو متواطئين معهم”.

وتابعت “العقوبات تجمد كافة الأصول الخاصة بالأفراد الـ17 في كندا، وتم إدراجهم جميعا في قائمة غير المرغوب في وجودهم على الأراضي الكندية وفق قانون الهجرة وحماية اللاجئين”.

وأكدت كندا التزامها بـ”دعم المدافعين عن حقوق الإنسان وستواصل تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم”، حسب نص البيان.

وكانت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة اندلعت بين السعودية وكندا، بعد تغريدة للسفارة الكندية الشهر الماضي طلبت فيها “الإفراج الفوري” عن ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان موقوفين في المملكة.

واتهمت السعودية كندا بالتدخل في شؤونها الداخلية، واستدعت سفيرها من أوتاوا، وطردت السفير الكندي لديها، وأعلنت عن تجميد التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة بين البلدين.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها الجوية من وإلى مدينة تورنتو الكندية، إضافة لذلك قررت ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم قرابة 17 ألف شخص مع أسرهم إلى دول أخرى.

ورفضت كندا التراجع، مؤكدة أنها ستدافع دائما عن حقوق الإنسان حول العالم.

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