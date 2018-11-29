تايلاند تقبض على لاعب بحريني مطلوب في بلاده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بانكوك قبضت السلطات التايلاندية على لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريب، الذي يعيش لاجئا في أستراليا، وأنه يواجه ترحيله إلى المنامة، بحسب منظمات حقوقية أمس. وألقي القبض على العريب في مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك الثلاثاء الماضي، على خلفية إدانة له في البحرين عام 2014، وفقا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية. وذكرت المنظمات إن القبض تم بموجب إشعار باللون الأحمر للشرطة الدولية «الانتربول» أصدرته السلطات البحرينية بعد إدانته بتخريب مركز للشرطة في نوفمبر 2012، بالرغم من أنه كان يمثل البحرين في مباراة مع قطر في ذلك الوقت.



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