شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الغول: مصر لديها أفضل مناخ اقصادى واعد وآمن للمستثمر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن العلاقة بين أهل الجزيرة العربية وهى المملكة العربية السعودية وأهل وادى النيل مصر علاقة أزلية تمتد عبر آلاف السنين مرورآ بزواج أبو الأنبياء إبراهيم بهاجر المصرية وولادة سيدنا إسماعيل أبو العرب فنحن أهل وادى النيل فى حكم أخوال أهل الجزيرة العربية ووصولا إلى زواج ماريا القبطية المصرية بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأم ابنه إبراهيم بجانب الرحلات التجارية برآ وبحرآ عبر آلاف السنين بين أهل البلدين.

وأضاف الغول فى بيان له، أن العلاقة بين مصر والسعودية قوية، مشيرا إلى أن الحكام من البلدين يأتون ويذهب آخرون وتظل علاقة البلدين فى قوة وترابط لا يغيره الزمن ولا تمحوه السنين.

وأشار النائب محمد الغول إلى ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جاء ضيفا عزيزا فى بلد أخواله مصر زيارة تحمل العديد من المعانى التى يجب أن يدركها الشعبين السعودى والمصرى، حيث يأتى الأمير محمد وهو يدرك تمامآ دفء الروابط التى تجعل من مصر دائمآ الصديق الوفى والأخ الأكبر الذى يعرف معنى الأخوة وأن للرجال مواقف تظهر جلية وقت الأزمات والمحن وهنا فقط يعرف معادن الرجال.

ولفت إلى أن مصر فى الوقت الراهن أفضل مناخ اقتصادى واعد وآمن للمستثمر السعودي وبدوره أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليماته للحكومة لتذليل كل العقبات أمام الاستثمار السعودى.