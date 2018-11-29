مسؤول ألماني: ليس هناك أي خطط للقاء يجمع ميركل ببن سلمان بقمة العشرين

لفت مسؤول حكومي ألماني لقناة "الجزيرة" إلى أنه "ليس هناك أي خطط للقاء يجمع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ​قمة العشرين​"، مطالباً جميع الجهات بما في ذلك ​السعودية​ بالعمل على كشف ملابسات مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، مضيفاً: "ميركل ستبحث مع شركائها ملف خاشقجي خلال اجتماعات ​مجموعة العشرين​".

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