وزير إسرائيلي: نسقط أية حكومة تخطط لإقامة دولة فلسطينية

أكد وزير التعليم الإسرائيلي ​نفتالي بينت​ "إننا سنسقط أية ​حكومة​ قادمة تخطط لإقامة دولة فلسطينية"، مشيراً إلى أن "حزب "البيت اليهودي" قوي، وأن بإمكانه إسقاط أية حكومة إسرائيلية، حالية أو قادمة".

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