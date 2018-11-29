الحوثيون يعلنون عن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الساحل الغربي

أعلنت القوة الصاروخية للحوثيين عن إطلاق صاروخ باليستي من طراز "بدر1 بي" على تجمعات للجيش السعودي وقوات ​التحالف العربي​ وقوات الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ في الساحل الغربي". وأكد مصدر في القوة الصاروخية لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إصابة الصاروخ الباليستي لهدفه في الساحل الغربي بدقة. وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس عن إطلاق دفعة من صواريخ "بدر 1 بي" الباليستية على مهبط مروحيات أباتشي وسكن الطيارين في بير عسكر في ​نجران​ ما أدى إلى مقتل طياريْن سعوديين.

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