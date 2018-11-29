السبسي: بيان النّهضة يحمل تهديدا وسنلجأ للقضاء

اعتبر الرئيس التونسي ​الباجي قائد السبسي​، خلال كلمته أمام ​مجلس الأمن​ القومي التونسي، أن "بيان حركة "النهضة" عقب لقائه الإثنين بهيئة الدفاع عن القياديين اليساريين ​شكري بلعيد​ و​محمد البراهمي​ الذين اغتيلا في 2013، يحمل تهديدا لرئاسة الجمهورية".

ولفت السبسي إلى أن "هذا اللقاء أثار حفيظة حركة النهضة، وأنا لن أسمح بهذا التّهديد وسنلجأ للقضاء".

وكانت حركة "النهضة" قد نبهت من "خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة في شؤون القضاء لضرب استقلاليته"، مجددة حرصها على "التوافق مع السبسي، ومختلف القوى السياسية، على خلفية استقبال السبسي هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين اغتيلا في 2013".