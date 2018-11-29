أبي خليل التقى نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية

عقد وزير الطاقة والمياه الوزير سيزار أبي خليل اجتماعاً مع نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية خالد أحمد الصُباح في وزارة الطاقة والمياه بحضور مدير عام النفط أورور الفغالي وفريق عمل سوناتراك وتم التداول في تخفيض الجعالة على الغاز اويل المستورد الى لبنان لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وبعد النقاش تمت الموافقة من قبل KPC على تخفيض 0.1 دولار عن كل برميل اي ما يعادل 0.745 دولار للطن المتري الواحد.
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