أبي خليل التقى نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية

عقد وزير الطاقة والمياه الوزير ​سيزار أبي خليل​ اجتماعاً مع نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية خالد أحمد الصُباح في وزارة الطاقة والمياه بحضور مدير عام ​النفط​ ​أورور الفغالي​ وفريق عمل سوناتراك وتم التداول في تخفيض الجعالة على ​الغاز​ اويل المستورد الى ​لبنان​ لصالح ​مؤسسة كهرباء لبنان​.

وبعد النقاش تمت الموافقة من قبل KPC على تخفيض 0.1 دولار عن كل برميل اي ما يعادل 0.745 دولار للطن المتري الواحد.