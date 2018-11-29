أسعد درغام ردّ على الصمد: "يا ريت بقلنا شو بـدّو"

علق عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​أسعد درغام​ على كلام عضو "اللقاء التشاوري" ​جهاد الصمد​، الذي قال بالامس من ​عين التينة​، رداً على سؤال حول إمكانية ولادة ​الحكومة​ قبل الاعياد انه يمكن ان تتشكل الحكومة اليوم إذا تنازل الوزير باسيل عن 11 وزيراً ونتمثل نحن بوزير في الحكومة"، قائلا: "يا ريت الصمد بقلنا شو بدّو".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، سأل درغام: "ما هو المقصود وراء هذا الكلام، والى اين يريد ان يصل بعد التعرّض بشكل دائم الى الوزير ​جبران باسيل​ وللعهد" وراى أن "الحل بالنسبة الينا مبني على شقّين، الأول، أن يكون النواب الستة الذين يطالبون بالمشاركة في الحكومة ضمن كتلة واحدة لكي يحق لهم ذلك والثاني والأهم، الالتزام بالمعايير التي لطالما طالب بها العهد، لا سيما تلك المتعلقة باحترام ​النسبية​ الامر الذي يسهل ايضا عملية تأليف الحكومات مستقبلا. هذا وطلب درغام من رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ عقد لقاء مع النواب السُنّة الستة والاستماع اليهم، وذلك، بهدف ايجاد حل ضمن حيثية معينة".

ولفت درغام الى ان "نتائج ​الانتخابات النيابية​ ظهّرت الأحجام، وبالتالي فان حجم ​التيار الوطني الحر​ وتكتل ​لبنان القوي​ يؤمّن له 11 وزيراً"، قائلا: "هذا الامر ليس مطلبا رغماً عن الجميع، انما هو ما يعكس نتائج وقانون وتركيبة انتخابية",

وردا على سؤال، قال درغام: "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل يحمل في جعبته عدة مبادرات وتصورات، ونتمنى على الصمد ان تكون غايته الوصول الى التمثيل وليس الى استهداف العهد او باسيل"، قائلا: "ليس كل ما يحصل في ​الصين​ سببه العهد، مذكرا الجميع أن المشاكل التي تعصف بلبنان تعود الى العام 1990".