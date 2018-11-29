المشنوق استقبل سفير روسيا ومديرة اللجنة الدولية للمفقودين

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ​نهاد المشنوق​ سفير ​روسيا​ في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبكين​، وكانت جولة أفق حول التطورات السياسية في لبنان و​سوريا​ والمنطقة، وبحثا في ​ملف النازحين السوريين​ والمبادرة الروسية لإعادتهم إلى بلادهم. كما جرى نقاش التفاهمات الأمنية بين البلدين.

وقد أكد السفير الروسي رغبة حكومة بلاده في "أفضل العلاقات مع لبنان، خارج التجاذبات السياسية، وبغض النظر عن الخلافات المحلية والإقليمية والدولية".

وكان المشنوق التقى المديرة العامة للجنة الدولية للمفقودين ICMP كاترين بومبيرغر، لمناقشة مسألة المفقودين اللبنانيين خلال الحروب اللبنانية، وكان عرض لتجارب مؤسستها في دول عديدة، وكيف ساهمت في المصالحة والوحدة الوطنية.

وأبدى المشنوق "كامل الاستعداد للتعاون مع اللجنة"، مؤكدا أن "أبواب ​وزارة الداخلية​ والمديريات التابعة لها، مفتوحة وجاهزة لتقديم كل التسهيلات اللازمة والمساعدة في جلاء مصير المفقودين وإنهاء هذا الملف".