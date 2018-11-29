القاضي هاني الحجار تفقد مبنى الخصوصية الأمنية في سجن رومية

زار مفوض ​الحكومة​ المعاون لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي هاني حلمي الحجار، وبصورة مفاجئة، مبنى الخصوصية الأمنية في ​سجن رومية​، وتفقد كل أقسامه وقابل ​السجناء​، واطلع على الإجراءات المعتمدة فيه. واستغرقت الجولة 3 ساعات.

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