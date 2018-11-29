لاسن أشادت بمبادرة الاتحاد الأوروبي حول سبل معالجة النفايات

قدم ​الاتحاد الأوروبي​ اليوم سلسلة من الأفكار الملهمة التي وضعتها حيز التنفيذ بلديات ومؤسسات اجتماعية وشركات ومنظمات غير حكومية ورواد أعمال وأكاديميون من ​لبنان​ مهتمين بحماية ​البيئة​ ووضع الحلول لتحديات إدارة ​النفايات​ الصلبة.

وقدم المبادرات كل من "كومبوست بلدي" في فئة ريادة الأعمال البيئية وعمل البلديات، و"إيكوسيرف" في فئة المنظمات غير الحكومية، و"نحو تعليم خالٍ من النفايات" (اللجنة الخضراء في ​جامعة الروح القدس​ ​الكسليك​) في فئة الأوساط الأكاديمية والتوعية، و"فابريك إيد" في فئة ريادة الأعمال الاجتماعية، ومبادرة الجوار للجامعة الأميركية في ​بيروت​ في فئة الجوار والشراكة، و"غولدن كلاس" في فئة الشركات، و"إن كاي" نور قيس في فئة المواطنية البيئية.

وأشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ​كريستينا لاسن​ بالمبادرات كأمثلة بارزة على كيفية تغيير المواطنين اللبنانيين للطريقة التي يتعامل بها لبنان مع نفاياته بطريقة مستدامة وعلى الأخص من خلال إعادة التدوير.