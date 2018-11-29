لاسن أشادت بمبادرة الاتحاد الأوروبي حول سبل معالجة النفايات

قدم الاتحاد الأوروبي اليوم سلسلة من الأفكار الملهمة التي وضعتها حيز التنفيذ بلديات ومؤسسات اجتماعية وشركات ومنظمات غير حكومية ورواد أعمال وأكاديميون من لبنان مهتمين بحماية البيئة ووضع الحلول لتحديات إدارة النفايات الصلبة.
وقدم المبادرات كل من "كومبوست بلدي" في فئة ريادة الأعمال البيئية وعمل البلديات، و"إيكوسيرف" في فئة المنظمات غير الحكومية، و"نحو تعليم خالٍ من النفايات" (اللجنة الخضراء في جامعة الروح القدس الكسليك) في فئة الأوساط الأكاديمية والتوعية، و"فابريك إيد" في فئة ريادة الأعمال الاجتماعية، ومبادرة الجوار للجامعة الأميركية في بيروت في فئة الجوار والشراكة، و"غولدن كلاس" في فئة الشركات، و"إن كاي" نور قيس في فئة المواطنية البيئية.
وأشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن بالمبادرات كأمثلة بارزة على كيفية تغيير المواطنين اللبنانيين للطريقة التي يتعامل بها لبنان مع نفاياته بطريقة مستدامة وعلى الأخص من خلال إعادة التدوير.
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