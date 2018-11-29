مفتي حاصبيا للحريري: كرامتك من كرامتنا ونحن معك والى جانبك

أعلن مفتي ​حاصبيا​ و​مرجعيون​ القاضي الشيخ ​حسن دلي​ أنه "وقف احد الصغار عارضا لسفاهة لسانه وتربيته التي تأبى النفوس السليمة من سماعها وهذا ان دل على شيء فانما يدل على حقد دفين وعقل مريض وسفاهة تاباها القيم والاخلاق وكل اناء بما فيه ينضح، لذلك لانستغرب ان يصدر عن متل ذاك، لان الصغار هم من يتطاولون على الكبار ".

وفي تصريح له، أشار الشيخ دلي الى "اننا نقول لك دولة الرئيس ​سعد الحريري​ ان بمثل ذلك يصح فيه قول الامام الشافعي: يخاطبني السفيه بكل قبح. فاكره ان اكون له مجيبا يزداد سفاهة وازداد حلما كعود زاده الاحراق طيبا دولة الرئيس سعد الحريري كرامتك كرامتنا وانت لست وحدك نحن معك والى جانبك وان ما تتعرض له من هولاء الصغار ما هوى الا لانهم صغار وانتم و​رفيق الحريري​ طيب الله ثراه وعائلتكم الكريمه كبار ولانكم كبار كشجرة الارز لا تهزها الرياح مهما اشتدت ونحن نعرف اخلاقيات وادبيات الموحدين ​الدروز​ وما يتمتعون به الشهامة لايقبلون مما صدر عن سفيه من سفهائهم ولا يقبلون بالتعرض لكرامتكم من امثال اولئك. دولة الرئيس فنحن في منطقة حاصبيا ومرجعيون و​العرقوب​ تلك المنطقة التى لم تعرف الا العزة والكرامة الى جانبكم ومعكم . فعلى كل الشرفاء كل الشرفاء من ابناء ​الشعب اللبناني​ ان يقفوا في وجه هذا الحاقد السفيه. وقال عنتره بن شداد لايحمل الحقد من تعلو به الرتب. دولة الرئيس ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنه".