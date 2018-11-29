الإعلان عن افتتاح المهرجان الميلادي في طرابلس بين 14 و23 كانون الأول

عقد تجمع "إنماء ​لبنان​" مؤتمرا صحافيا في ​نادي الصحافة​ للإعلان عن مهرجان "Tripoli Christmas Wonderland" برعاية رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، في ​معرض رشيد كرامي الدولي​ في ​طرابلس​، للإعلان عن إفتتاح المهرجان الميلادي في 14 كانون الاول 2018 باضاءة شجرة العيد المميزة لغاية 23 كانون الاول 2018.

وأكدت رئيسة لجنة المهرجان هلا عبيد "انني أتمنى على جميع اللبنانيين المشاركة في اضاءة الشجرة والقدوم الى طرابلس للاحتفال مع اهل طرابلس بفرحة العيد"، مشيرة إلى أنه "بالرغم من كل الظروف القاتمة، ما زالت طرابلس منارة الفرح وستبقى مضاءة دائما"، مؤكدة ان "المعرض يخصص اجنحة خاصة بالجمعيات الاهلية".

وشرح رئيس "تجمع إنماء طرابلس " جوني نحاس فكرة المهرجان واهدافه الانمائية، مشددا على أن "طرابلس الحاضنة للجميع وتنتظر الجميع في شهر الاعياد"، شاكراً رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس تيار "العزم" الرئيس السابق ​نجيب ميقاتي​ على دعمهما والى مركز الصفدي وكل الداعمين من دون استثناء لنجاح هذا المهرجان.

وعرضت المديرة التنفيذية للتجمع جنان عبد تفاصيل النشاطات المميزة الى جانب سوق المأكولات المنوع، موضحة ان كل النشاطات مجانية.