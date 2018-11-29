الحاج حسن: الصناعيون والمتعلمون قادرون على اخراج لبنان من محنته الاقتصادية

افتتح ممثل رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وزير ​الصناعة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال الدكتور ​حسين الحاج حسن​ المنتدى الرابع عشر للتكنولوجيا والابداع الصناعي، الذي ينظمه برنامج انجازات البحوث الصناعية ال​لبنان​ية المعروف بـ LIRA.

ولفت الحاج حسن في كلمته الى أن "واحد وعشرون عاما مضى على تأسيس البرنامج، مستجيبا لمعطيات واقعية من أجل النهوض بالقطاع الصناعي بالتفاعل مع الموارد والطاقات والكوادر البشرية الجامعية اللبنانية التي ستبادر الى انشاء مشاريعها الخاصة أو ستتحضر لتولي ادارة وقيادة المؤسسات في المستقبل القريب"، معتبرا أن "برنامج ليرا هو جسر تلاق بين الصناعة والتعليم وشراكة عملية بين القطاعين العام والخاص. فما يقوم به البرنامج مزدوج الأهداف على صعيد تقوية الخبرات البشرية وصقلها وربطها بسوق العمل من ناحية، والارتقاء بالقدرات التنافسية والانتاجية والتصديرية للمؤسسات الصناعية من ناحية ثانية".

وأكد أنه "يهم الصناعي اليوم في ظل العولمة والمنافسة الشرسة والحادة أن يحقق أعلى انتاجية وأفضل جودة وأدنى كلفة بأقل وقت ممكن. وهذا لا يمكن انجازه من دون ربط الانتاج الصناعي بالبحث العلمي ومراكز الأبحاث التطبيقية. فلا تسويق لمنتج بعيد عن عالم تقنيات الانتاج في زمن تغلب فيه ثورة المعلومات و​الاتصالات​ والمعرفة المتسارعة والتكنولوجيا الحديثة"، مشيرا الى أن "الصناعيين اللبنانيين الطموحين اتخذوا قرارهم بمواكبة العصرنة وبالبقاء والثبات في سوق المنافسة المحلية والخارجية عن طريق تطوير أعمالهم وتنمية القدرات في مؤسساتهم وتعزيز امكاناتهم. ولقد حققوا هذه المكانة من خلال توظيف المؤهلات العلمية واليد العاملة الخبيرة وأصحاب ​الكفاءات​ من ​الشباب​ الجامعي المتخرج كل في حقل اختصاصه".

وشدد على أن "الآمال معقودة على الصناعة وعلى شباب الغد. أنتم الصناعيون والمتعلمون الشباب قادرون على اخراج لبنان من محنته الاقتصادية والتخفيف من وطأة الظروف الاجتماعية الصعبة. ولقد حملني فخامة الرئيس العماد ميشال عون دعمه الكامل لبرنامج ليرا وللقطاع الصناعي الانتاجي وللشباب الجامعي المبدع والخلاق. وان كانت التحديات كبيرة، فإن الثقة بكم أكبر".