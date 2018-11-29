جنبلاط دان كلام وهاب بحق الحريري: خرج عن كل الاعراف والقيم الاخلاقية

لفت رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "بإسمي وبإسم ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ وبإسم عموم أهل الجبل أشجب وأدين الكلام الذي صدر من قبل رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ الذي تعرض فيه لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ والذي خرج عن كل الاعراف والقيم الاخلاقية"، مشيراً إلى أن "هذا الكلام يذكرنا بالكلام والتحريض العبثي للبعث السوري منذ سنوات وما نتج عنه من مآسي بحق اللبنانيين".

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