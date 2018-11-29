النشرة: جريح بحالة حرجة في اشكال فردي تطور إلى اطلاق نار في الشويفات

علمت "النشرة" عن "سقوط جريح بحالة حرجة في ​اشكال فردي​ تطور إلى ​اطلاق نار​ في ​الشويفات​"، مشيرةً إلى أن "​الاجهزة الامنية​ و​الجيش اللبناني​ حضرت إلى مكان الحادث".

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