كرامي: نسحب تنازلنا بعد إشتراط حقيبة معينة ونصر على إختيارها بالتفاهم معنا

اشار النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح له بعد إجتماع اللقاء التشاوري للنواب ​السنة​ المستقلين إلى أنه " بعدما نأى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن مباشرة صلاحياته راميا الكرة في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون وبعدما كلف الرئيس عون وزير الخارجية جبران باسيل بالمتابعة وبعد قيام باسيل بمساعيه التي اختتمها بلقاء معنا حيث أعلن فشل المسعى وتمنى علينا ان نبادر لطلب موعد مع الحريري ومناقشة الامورلا نخفي ان عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد طلب الموعد مرتين واكد ان اللقاء منفتح على الحوار ومبديا حسن النوايا"، لافتا إلى أن "الحريري إستمر بالنأي عن صلاحياته واطلق مواقف متكررة بانه يرفض الاجتماع بالنواب الستة واوحى الى نواب وقياديين في تيار المستقبل بالرد علينا بعبارات تضمنت اتهامات واهانات وحرصنا عى عدم الخوص في السجال انطلاقا من فكرة ان خلافنا مع الحريري هو مع رئيس حكومة مكلف وليس مع رئيس تيار المستقبل".

ودعا كرامي الحريري " لتثبيت صلاحياته كرئيس لحكومة تصريف الاعمال وان يتم تصريف الأعمال من السراي وليس من بيت الوسط"، لافتا إلى انه "اليوم وبعد إعطاء الوقت الكافي لحسن النوايا وبعد التاكيد من الحريري بانه لا يرغب برؤيتنا نؤكد مجتمعين للمرة الثالثة على طلب الموعد لاننا لا نرى الحكمة بالرد على السلبية بسلبية ونترك له حرية تحديد موعد الإجتماع عندما يرى ضرورة لقيامه ونؤكد هنا ان مسألة طلب الموعد وعدم اعطائنا هذا الموعد لن تدفعنا الى اخذ الامور بشكل شخصي، فالمسألة سياسية ودستورية ونحن حريصون على ان تبقى في اطارها السياسي وعلى احترام الدستور الذي ينصّ على الدور المحوري للرئيس المكلّف في تشكيل الحكومة ولسنا بوارد المسّ بالصلاحيات التي منحها الدستور للرئيس المكلّف من منطلقات شخصية".

وأوضح كرامي أن "المبادرة الى طلب الموعد هو عملياً تنازل في الشكل من قبل اللقاء التشاوري وهي تضحية لا نندم عليها لأننا طلّاب مصلحة وطنية ولسنا طلّاب مكاسرة ومناحرة ووجاهة شكلية، وقد قوبل هذا التنازل بسلبية لا نتحمّل مسؤوليتها"، لافتا الى أن " التلويح بالاخطار الاقتصادية التي تتهدد لبنان ومحاولة تحميل اللقاء التشاوري المسؤولية عنها، انما يندرجان في اطار التحريض السياسي والغرائزي والاخطر هو التهرّب من الحقيقة الدستورية والسياسية التي يتحمّلها حصراً الرئيس المكلّف والعهد بشكل اساسي وكل القابضين على السلطة التنفيذية. ونحن هنا نناشد رئيس البلاد الذي اقسم اليمين بأن يبذل كل ما اوتي من مقدرة وشجاعة وقوة لانقاذ الوطن من هذه الالاعيب السياسية التي تكاد تطيح بالوطن".

واشار كرامي الى أنه "يهمّ اللقاء ان يشيد بموقف رئيس الجمهورية حين تحدّث عن مفهوم ام الصبي، ونحن نعتبر ان ام الصبي في موضوع تشكيل الحكومة حسمها الدستور وحصرها بالرئيس المكلّف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، وهما معاً يوقعان مرسوم التشكيل، وبالتالي لا جدوى بالبحث عن ام للصبي خارج القواعد الدستورية"، معلنا عن "سحب التنازل الذي سبق وقدمه في عدم اشتراط حقيبة معيّنة للوزير الذي سيمثّله في الحكومة، فنحن شأننا شأن غيرنا ونصرّ على ان يتم اختيار الحقيبة الوزارية بالتشاور والتوافق معنا، ويؤكّد اعضاء اللقاء على المؤكد وهو ان الحل يكون بتوزير احد نواب اللقاء الستة حصراً".