ترامب: لم نرتب للإجتماع مع ولي العهد السعودي في الأرجنتين

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خلال حديث للصحفيين في ​واشنطن​، أن "المحامي مايكل كوهين شخص ضعيف وليس ذكيا وهو يحاول أن يخفف حكم السجن عليه"، مشيراً إلى أنه "لدينا مشكلة في مسألة الرسوم الجمركية مع ​الصين​ ونحن والصين نريد اتفاقاً لكنني سعيد بالوضع الحالي".

ورأى أن "كوهين أسدى لي خدمات ولكن منذ زمن بعيد وهو لا يشكل خطر علي"، مشيراً إلى أنه "إذا لم نحقق أمن الحدود سنبني الجدار مع ​المكسيك​".

واعتبر ترامب أن "الوقت مناسب جداً للإجتماع بالرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ وكلانا يحتاج إلى هذا الإجتماع"، مشيراً إلى "أنني أنتظر التقرير النهائي حول الأزمة في ​أوكرانيا​ وسأقوم بقراءته في الطائرة"، مشددا على "اننا لم نرتب للاجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال "​قمة العشرين​" في ​الأرجنتين​".