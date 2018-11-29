السودان يوقع (3) اتفاقيات للتنقيب عن الذهب في كل من (نهر النيل،القضارف،الشمالية)

وقعت وزارة النفط والغاز والمعادن(3) اتفاقيات امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة مع شركات أجنبية وسودانية للتعدين بعدد من الولايات، حيث وقع وزير النفط والغاز والمعادن أزهري عبد الله ممثلاً للوزارة اتفاقاً يوم ( الخميس) مع شركة (الغالي للتعدين المحدودة) وهي شراكة سعودية سودانية حازت بموجبه الشركة على مربع امتياز للتعدين عن الذهب والمعادن المصاحبة بالولاية الشمالية، والتي وقع عنها مديرها عبدون عبدالكريم .

فيما وقعت الوزارة اتفاقية أخرى مع شركة ” جيو للموارد المعدنية ” وهي شراكة سودانية هندية للتنقيب عن الذهب بولاية القضارف ، كما وقعت اتفاقاً ثالثاً مع شركة ” البدري” وهي شركة سودانية خالصة للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بولاية نهر النيل .

ووصف وزير النفط والغاز والمعادن أزهري عبدالله في تصريحات صحفية يوم الخميس الاتفاقيات بأنها بشريات طيبة للسودان واقتصاده ، مؤكداً أن النفط والذهب سلعتان تتشابهان في كثير من الأوجه وهما المخرج في القريب العاجل لاقتصاد هذا البلد ودعمه دعماً مباشراً .

ولفت الوزير إلى أن السودان مقبل في القريب العاجل على فترة ستكون فيها نهضة لاقتصاده بشكل مميز خاصة بعد الفراغ من أمر رفع العقوبات الأمريكية على السودان، الأمر الذي سيكون له دور كبير في استقطاب عدد كبير من الشركات للعمل في السودان، مشيراً إلى أن السودان يعد الآن الدولة الثانية إنتاجاً للذهب في أفريقيا بعد دولة جنوب أفريقيا وهذا له معان كثيرة ،كاشفاً بحسب سونا – أن كثيراً من الدول تتكالب الآن في القدوم على هذا البلد والحصول على تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)