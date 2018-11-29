القدس: تمديد اعتقال المحافظ غيث و10 آخرين

الخليج 365 | فريق التحرير

مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، اعتقال المحافظ عدنان غيث، و10 رجال آخرين تتهمهم سلطات الاحتلال بالانتماء إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، فيما أفرجت عن 24 معتقلاً آخرين بشروط.

وقالت مصادر محلية، إن المحكمة مددت اعتقال محافظ القدس غدنان غيث حتى الأحد المقبل، علمًا أن هذا الاعتقال هو الثالث له خلال شهرٍ واحد، وهذه المرة على خلفية دوره في التحقيقات بتسريب عقارات لمستوطنين، وفق مصادر حقوقية.

كما مددت المحكمة اعتقال 10 رجال آخرين حتى يوم الإثنين، هم: أمين سر حركة فتح في القدس عادل أبو زنيد، علاء أبو الهوى، وعامر عواد، وفادي محمود، وحسام أبو اسنينة، وخليل بشير، محمد القاق، وأحمد مصطفى، واياد هدرة، وحاتم مهلوس.

وقررت المحكمة تحويل 24 آخرين إلى الحبس المنزلي لخمسة أيام، ومنعهم من دخول الضفة الغربية لأسبوعين، وإلزام كلٍ منهم بدفع كفالة مالية قيمتها ألف شيكل.

وكان غيث قد اعتُقل بداية الأسبوع الجاري من منزله في سلوان، ثم بعد ذلك بيومين شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالاتٍ طالت 32 رجلاً، قالت شرطة الاحتلال إنهم اعتقلوا على خلفية عملهم مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وبسبب القيام بأعمال "تمس الأمن الشخصي لعرب إسرائيل". لكن صحيفة "يديعوت أحرنوت" قالت إن الاعتقالات جاءت في سياق الضغط على السلطة للإفراج عن عصام عقل، وهو فلسطيني من سلوان يحمل الجنسية الأمريكية، كانت قد اعتقلته بتهمة تسريب عقارات في القدس للمستوطنين.