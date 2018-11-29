كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديفيد هيل"يصل الجزائر في زيارة عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الخميس، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف

بالشؤون السياسية، ديفيد هيل، الذي وصل إلى الجزائر، اليوم، في زيارة عمل.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية أن اللقاء حضره وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل.

وكان مساهل قد بحث مع المسؤول الأمريكي، في وقت سابق، تعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات

خاصة المتعلقة بالوضع الإقليمي والدولي.

يذكر أن هيل وصل إلى الجزائر قادما من المغرب في جولة تشمل عدة بلدان أوروبية ومغاربية.