كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون وبولسونارو يصفان لقاءهما في ريو بـ"المثمر جداً" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استمر اللقاء ساعة في ريو دي جانيرو مع بولسونارو الذي سيتسلم مهام منصبه في يناير.
وغادر بولتون مقر إقامة بولسونارو من دون الادلاء بتصريح صحفي.
لكن في تغريدة في وقت لاحق، قال بولتون إنه عقد "لقاء مثمراً جداً تناول العديد من القضايا".
وأضاف: "نقلت له دعوة من الرئيس ترامب لزيارة الولايات المتحدة، ونحن ننتظر بفارغ الصبر قيام شراكة حيوية مع البرازيل".
من جانبه، وصف بولسونارو في تغريدة الاجتماع بأنه كان "مثمراً جداً وممتعاً".
وعقد هذا اللقاء فيما أعرب الجانبان عن رغبة في التقارب بين الولايات المتحدة والبرازيل على أساس تقاربهما آيديولوجياً.
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