بولتون وبولسونارو يصفان لقاءهما في ريو بـ"المثمر جداً"

وصف كل من مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، لقاءهما اليوم الخميس في ريو دي جانيرو، وهو الأول بين مسؤول أمريكي على هذا المستوى، والرئيس البرازيلي المنتخب اليميني المتطرف، بأنه كان "مثمراً جداً".

استمر اللقاء ساعة في ريو دي جانيرو مع بولسونارو الذي سيتسلم مهام منصبه في يناير.

وغادر بولتون مقر إقامة بولسونارو من دون الادلاء بتصريح صحفي.

لكن في تغريدة في وقت لاحق، قال بولتون إنه عقد "لقاء مثمراً جداً تناول العديد من القضايا".

وأضاف: "نقلت له دعوة من الرئيس ترامب لزيارة الولايات المتحدة، ونحن ننتظر بفارغ الصبر قيام شراكة حيوية مع البرازيل".

من جانبه، وصف بولسونارو في تغريدة الاجتماع بأنه كان "مثمراً جداً وممتعاً".

وعقد هذا اللقاء فيما أعرب الجانبان عن رغبة في التقارب بين الولايات المتحدة والبرازيل على أساس تقاربهما آيديولوجياً.