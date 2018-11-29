كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يتقدم ويحرر مواقع جديدة في قانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر مصدر ميداني، حسبما أورد موقع "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش الوطني، تمكنت من تحرير مواقع "الحمة السوداء"، والتلال السود وموقع "الخرابة"، إضافة إلى سيطرتها على تلتي الشجرة والمنقاش.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت أيضاً من السيطرة على نقطة اليسبل وأجزاء واسعة من السلاسل الجبلية لجبال اليسبل، مؤكداً أنها تواصل تقدمها موقع الشبكة في الوهبية.
وأوضح المصدر أن الميليشيا فجرت العبارات القريبة من جبل اليسبل بعد انسحابها منه في محاولة يائسة منها لإعاقة تقدم قوات الجيش.وأكد أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم خلال المعارك، كما تمكنت قوات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة، وعدد من الآليات القتالية.
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