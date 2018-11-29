كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي ليبي: وجود مصر في اجتماع الخرطوم يُؤثر إيجابيًا على المخرجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المُحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، إنَّهُ في الحقيقة أنَّ دولة السودان كانت بَعيدة بعض الشئ عن الواقع الليبي أو ما يُوجد من تغييرات في ليبيا، إذ هناك تَأثير للغاية سواء بالسلب أو بالإيجاب للسودان على المشهد الليبي.

وأضاف بلقاسم، أنّ وجود وسيط مُهم ولهُ تأثير إيجابي على كل الأطراف كـ"مصر" داخل اجتماع دول الجوار الليبي في الخرطوم أشبه بخلق مساحة وبيئة مناسبة وفرصة حقيقة لكل الأطراف في أن تتفاعل بشكل إيجابي مع مخرجات الخرطوم.

وأشار بلقاسم، إلى أنَّ السودان أمامها مسئولية كبيرة فيما يَتعلق بالالتزام بدورها في تأمين حدودها مع ليبيا.

وينعقد اليوم، اجتماع دول الجوار الليبي المنعقد في الخرطوم بمشاركة فرنسية وإيطالية، حيث أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن هناك تطورات إيجابية حدثت مؤخرا في ليبيا رغم السلبيات، من جانبها دعت مبعوثة الاتحاد الإفريقي لليبيا إلى توحيد الجهود لعقد مؤتمر جامع لوضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية.