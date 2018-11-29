كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غسان سلامة: عناصر متطرفة تسللت من النيجر إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الخميس، تسرب عناصر من المتطرفين من دولة النيجر مؤخراً، إلى الجنوب الغربي من ليبيا.

وأبدى سلامة، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، بالعاصمة الخرطوم، قلقاً بالغاً لوقوع عمليتين إرهابيتين كبيرتين، نفذَّهما قادمون جدد، إلى الجنوب الليبي.

وأضاف: "بالنظر إلى صعوبة الوصول والتمركز بالنسبة إلينا في الأمم المتحدة في تلك البقعة الشاسعة في ليبيا، نود لفت الانتباه إلى خطورة الأمر".

وتابع: "أتفهم القلق الذي يساور دول جوار ليبيا، لا سيما تلك التي تجاور جنوب ليبيا لوجود حركات مسلحة ليبية، وتشكيلات مسلحة غير ليبية، وتصاعد تمركز الحركات الإرهابية ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية، وإجمالاً كلها عناصر لا تبعث على الارتياح".

وأوضح سلامة، أن المشاكل التي ضربت الهلال النفطي مؤخراً، والاشتباكات الدامية التي أوقعت، أكثر من 130 ضحية في شوارع طرابلس سبتمبر الماضي، تستوجب وقف القتال وحماية المدنيين، والتوصل إلى وقف إطلاق النار لتعزيز وحدة المؤسسات الليبية.