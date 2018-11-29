الخلفي: لا مفاوضات مباشرة في جنيف مع البوليساريو وإنما مائدة مستديرة

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل أيام عن موعد اجتماع جنيف، حول موضوع الصحراء، “لا مفاوضات مباشرة في جنيف وإنما مائدة مستديرة”.

وأضاف خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “تم تحديد الحضور، ونفس الدعوة وجهت للجزائر وموريتانيا ايضا، بالنسبة إلينا المواقف التي عبر عنها المغرب هي نفسها”.

وشدد الخلفي على أنه من السابق لأوانه إعطاء أجوبة عن موقف المغرب من المحادثات التي ستتم برعاية أممية قبل موعد جنيف.

وبخصوص طبيعة الوفد المغربي، وما إن كان سيضم تمثيلية نسائية وشبابية، قال الخلفي، “في الوقت المناسب سنعلن عن المعطيات المتعلقة بطبيعة الوفد”.

وستعقد المائدة المستديرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بجنيف، بحضور المغرب والجزائر وموريتانيا، وممثلين عن جبهة البوليساريو الانفصالية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.