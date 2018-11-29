الرجاء يشد الرحال صوب كينشاسا بصفوف مكتملة وعينه على التتويج القاري

في أجواء حماسية شدت بعثة الرجاء الرياضي، اليوم الخميس، الرحال إلى عاصمة الكونغو كينشاسا، تأهباً لمباراة إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والذي سيجمع، يوم الأحد، ممثل الكرة الوطنية بفيتا كلوب، على أرضية الملعب الشهير “الشهداء”.

وضمت بعثة الرجاء الرياضي أزيد من 60 فرداً في رحلتها الخاصة صوب كينشاسا، على رأسهم اللاعبون المشاركون في البطولة القارية، وحتى أولئك الغير مؤهلين لإياب نهائي كأس الكفندرالية، إضافة لإداريين، وطباخ، وعناصر أمن خاص.

ويسعى “النسر الأخضر” إلى الحفاظ على مكسب مباراة الذهاب بالدار البيضاء، والتي حسمها لصالحه بنتيجة 3 أهداف دون رد، من أجل التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد اللقب الأول الذي حصده سنة 2003.

وخاضت النخبة الوطنية ، أمس الأربعاء، آخر حصة تدريبية له بمركز تداريب الفريق بالوازيس، قبل رحلة اليوم التي ستفوق 10 ساعات، على أن تكتفي المجموعة بحصتين بالكونغو، واحدة منهما على أرضية ملعب الشهداء، كما تنص لوائح “الكاف”.