البحرية الملكية تتدخل لمساعدة 112 “حراكا” في عرض المتوسط

لا زالت مياه البحر الأبيض المتوسط تشهد زحف أعداد كبيرة من المهاجرين، من شمال افريقيا الطامحين للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، وسط استمرار عمليات تدخل القوات المغربية، لإنقاذ المهاجرين من خطر الموت.

وقال مصدر عسكري، اليوم الخميس، إن البحرية الملكية قدمت المساعدة لـ 112 مرشحا للهجرة السرية، بمياه البحر الأبيض المتوسط، أغلبهم مهاجرون منحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء.

وكانت البحرية المغربية قد أعلنت أنها أنقذت، الأسبوع الماضي، 289 مهاجرا غالبيتهم من دول افريقيا جنوب الصحراء، وسط حديث وزارة الداخلية الإسبانية عن أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجىء وصلوا إلى اسبانيا منذ مطلع العام الجاري على متن 1859 زورقا.