محامي ترامب السابق يعترف بالكذب على الكونغرس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقر مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه كذب على الكونغرس بشأن عمل قام به يتعلق بصفقة عقار خاصة بترامب في روسيا.

ومثُل كوهين بشكل مفاجئ أمام محكمة في نيويورك اليوم، الخميس، وبدأ بالإدلاء بإفادته.

واعترف كوهين بأنه أدلى ببيانات كاذبة، في العام 2017، أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ حول خطة لبناء برج لترامب في موسكو.

وأقر كوهين، في آب/أغسطس الماضي، بصحة اتهامات فدرالية أخرى تتضمن أعماله التجارية في مجالات سيارات الأجرة واحتيال مصرفي وعمله خلال حملة انتخاب ترامب.