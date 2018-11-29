انت الان تتابع «مسار إجباري» تطرح 10 فيديو كليبات لألبومهم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٠ م
تستعد فرقة «مسار إجباري» لإعادة إطلاق ألبومها الجديد «الألبوم» بشكل مصور يوم الجمعة على موقع «يوتيوب» ومنصات السوشيال ميديا، بعد طرحه منذ يومين على أحد المواقع الإلكترونية، ويضم الألبوم 10 أغنيات منها «نضرني زين» على الطريقة البدوية و«فاكرة»، بجانب ديو «كائن فضائي» بمشاركة فرقة MTM، والذى كانوا قدموه سويا فى حفلاتهم الماضية ونال إعجاب الجمهور، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل سنجل وهما «مطلوب حبيب» و«مساومات»، التى قرروا تقديمها على طريقة الأنيميشن.
«الألبوم» يعيد مسار إجباري إلى الساحة بعد غياب دام 3 سنوات من آخر ألبوم لهم يحمل اسم «تقع وتقوم»، من إنتاج الفرقة وضم 11 أغنية، وسبقه ألبوم الأول الذي حمل اسم «أقرأ الخبر»، وضم 10 أغنيات منها «ماتخفش»، «الليل»، «المرور»، «حاوي»،
«الألبوم» يعيد مسار إجباري إلى الساحة بعد غياب دام 3 سنوات من آخر ألبوم لهم يحمل اسم «تقع وتقوم»، من إنتاج الفرقة وضم 11 أغنية، وسبقه ألبوم الأول الذي حمل اسم «أقرأ الخبر»، وضم 10 أغنيات منها «ماتخفش»، «الليل»، «المرور»، «حاوي»، «أدف»، وكان للفرقة تواجد كبير على الساحة من خلال الحفلات التي يقيمونها، أو من خلال ظهورهم فى أفلام مثل «ميكروفون».
يذكر أن الفريق تم تأسيسه عام 2005 ويتكون من هاني الدقاق «مغنى الفرقة وعازف جيتار»، أيمن مسعود «عازف كيبورد وبيانو»، محمود صيام «عازف الجيتار»، أحمد حافظ «عازف البييز»، تامر عطا الله على «الدرامز»، واختاروا لنفسم اسم «مسار إجباري» اعتراضا منهم على القيود التي يفرضها المجتمع لمحاولة تنميط أسلوب حياة الشباب.
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