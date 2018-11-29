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انت الان تتابع السيسي يستقبل «سائقة التروسيكل»: قدوة للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١١ م
مروة العبد - سائقة التروسيكل
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، المواطنة مروة أحمد الجهلان المعروفة باسم مروة العبد سائقة التروسيكل بمحافظة الأقصر، وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بالفتاة الصعيدية، باعتبارها تموذجًا مشرف للمثابرة والاجتهاد وقدوة للشباب في الإصرار والكفاح، إذ سخرت الفتاة صاحبة الـ27 عامًا حياتها للإنفاق على والديها وشقيقاتها الثلاث طواعية، وقررت أن تعمل باليومية على تروسيكل مقابل بضع جنيهات، وكان كل أملها أن تمتلك تورسيكلًا خاصًا بها.
بدأت مسيرة مروة مع التروسيكل، مع تدهور أحول أسرتها المعيشية في ظل مرض والدها المسن، لتقرر البحث عن "لقمة عيش شريفة" لتنفق على أسرتها، قبل أن يعرض عليها أحد جيرانها المقربين العمل على تروسيكل لنقل "حاجات الأهالي"، مقابل عشرون جنيها في اليوم. ونجحت الشابة المكافحة في تجهيز اثنين من شقيقاتها للزواج
بدأت مسيرة مروة مع التروسيكل، مع تدهور أحول أسرتها المعيشية في ظل مرض والدها المسن، لتقرر البحث عن "لقمة عيش شريفة" لتنفق على أسرتها، قبل أن يعرض عليها أحد جيرانها المقربين العمل على تروسيكل لنقل "حاجات الأهالي"، مقابل عشرون جنيها في اليوم.
ونجحت الشابة المكافحة في تجهيز اثنين من شقيقاتها للزواج بـ"القسط"، وتستعد حاليًا لتجهيز أختها الثالثة بعد أن تقدم أحد الشبان للزواج منها.
وعانت الفتاة الصعيدية كثيرا من أجل رعاية أسرتها، وبدأت العمل مبكرًا داخل مخبز وكانت تتحصل على بضع جنيهات تقل عن عدد أصابع اليد، ثم انتقلت إلى العمل بمشروعات البناء، عندما وجدت أن الأجر اليومي أكبر من السابق، وسيساعد بصورة أكبر في متطلبات بيتهم الصغير.
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