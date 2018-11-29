أعيدي الحياة إلى غرفة البنات.. تصميمات أنثوية بسيطة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - غرف الأطفال تحتاج إلى مزيد من الجهد لإظهارها بشكل مميز، وإذا كان أطفالك بنات مختلفات في السن، إذن لا بد من أفكار إبداعية تُحدث فرقا مثل الجدران والتأثيرات البصرية

يظهر الديكور جميلا حينما نهتم بالتفاصيل، وفي أغلب الأحيان تكون المساحة سببا في عدم تطبيق جميع الأفكار التي نريدها، ولكن لا تجعلي هذا يمنعك من الاستمتاع بشراء الأكسسوارات والديكور المميز، وبالطبع غرف الأطفال تحتاج إلى مزيد من الجهد لظهورها بشكل مميز، وإذا كان أطفالك بنات مختلفات في السن، إذن لا بد من أفكار إبداعية، والتفكير خارج الصندوق، وما يمكنك التركيز عليه ويحدث فرقا الجدران، وإذا كنتِ بحاجة إلى الإلهام، إليك تصميمات مذهلة على جدران غرف الأطفال حسبما ذكرها موقع The Spruce.

- ورق الحائط الهندسي يمكنك شراء ورق الحائط الهندسي على شكل مثلثات، أو إذا كنتِ رسامة بارعة، فما رأيك خوض التجربة والرسم على الحائط خلف السرير، واختيار الألوان المناسبة للبنات، كالبينك والكشمير ودرجات الرمادي الهادئة، وإن كنتِ ستفعلين هذا بنفسك حقا، إذن سيحتاج منكِ القليل من الصبر. - رسومات القلوب ما

- ورق الحائط الهندسييمكنك شراء ورق الحائط الهندسي على شكل مثلثات، أو إذا كنتِ رسامة بارعة، فما رأيك خوض التجربة والرسم على الحائط خلف السرير، واختيار الألوان المناسبة للبنات، كالبينك والكشمير ودرجات الرمادي الهادئة، وإن كنتِ ستفعلين هذا بنفسك حقا، إذن سيحتاج منكِ القليل من الصبر.- رسومات القلوب

ما رأيك في تصميم شريط بالعرض يتضمن مجموعة من الشرائط المعلقة على الحائط والملتصق بها مجموعة من القلوب التي تم تصميمها من الورق المقوى، فهذا الجدار الدراماتيكي لن يكلفكِ سوى القليل من المال.- جدار على شكل خلايا النحل

يمكنك شراء ورق الحائط الهندسي على شكل مثلثات، أو إذا كنتِ رسامة بارعة، فما رأيك خوض التجربة والرسم على الحائط خلف السرير، واختيار الألوان المناسبة للبنات، كالبينك والكشمير ودرجات الرمادي الهادئة، وإن كنتِ ستفعلين هذا بنفسك حقا، إذن سيحتاج منكِ القليل من الصبر.- رسومات القلوبما رأيك في تصميم شريط بالعرض يتضمن مجموعة من الشرائط المعلقة على الحائط والملتصق بها مجموعة من القلوب التي تم تصميمها من الورق المقوى، فهذا الجدار الدراماتيكي لن يكلفكِ سوى القليل من المال. هذا الجدار المذهل ثلاثي الأبعاد يحتاج إلى موهبة عظيمة لظهوره بهذا الشكل، وباختيار مجموعة من الألوان المتناسقة سيظهر هذا الجدار بشكل مميز للغاية. - ورود ورقية هذه الزهور الجميلة ثلاثية الأبعاد، تنبض بالزخارف الأنثوية الجميلة في الجدار ويمكنك تنسيق لونها مع لون الجدران، فإذا كانت الجدران بألوان الباستيل يمكنك اختيار لون جريء للورود كنوع من التغيير وإضفاء لمسة مختلفة. - فراشات ورقية

سحابة من الفراشات الملونة ثلاثية الأبعاد تجلب الحياة والحركة إلى الجدار خلف السرير، كل ما عليك فعله الحصول على الورق المقوى وتصميمه على شكل فراشات، ثم قومي بطي الأجنحة قليلاً للخارج والصقيها جيدا لكي لا تسقط.- الحائط المنقط

قد يكون هذا الأمر مملا بالنسبة لكِ، ولكن يمكنك شراء بعض الأوراق الذهبية الخاصة بالحائط على شكل دوائر صغيرة ولصقها بإطار واحد مفرد كبير الحجم، مما يخلق حائطًا بسيطًا حتى الآن. - فن الرسم على الحائط

أضيفي الحياة إلى جدران بيضاء مع هذا الديكور السهل الذي لا يصدق! ببساطة قطع شرائح موحدة من شريط ملون وقصها ووضعها بطريقة مميزة تجعلها تظهر بشكل منظم، فيضيف شكلا للحائط الأبيض خلف السرير.- كرات الحائط المعلقة

أضيفي لونًا ونسيجًا إلى مساحة غرفة البنات، إنها طريقة سهلة وبسيطة، كما تضيف تصميما ريفيا مختلفا من خلال تعليق هذه الكرات على جذع شجرة. - المكتبة الصغيرة

إذا كانت الفتيات محبات للقراءة، ما رأيك بتصميم مكتبة تملأ الجدران وتضيف لها شكلا ولن تكلفك الكثير، حيث إنه يمكنك تصميمها بنفسك من خلال مشاهدة الخطوات على "اليوتيوب".- فرع بتصميم ريفي

إذا كنتِ حقا تريدين إضفاء شكل ريفي يلفت الأنظار ويجلب الهدوء، فيمكنك ذلك من خلال تصميم مستوحى من الطبيعة وله ألوان مبهجة، فهذه الفكرة البسيطة تجمع بين الموضة والكلاسيكية.- جدران ملونة

- فراشات ورقيةسحابة من الفراشات الملونة ثلاثية الأبعاد تجلب الحياة والحركة إلى الجدار خلف السرير، كل ما عليك فعله الحصول على الورق المقوى وتصميمه على شكل فراشات، ثم قومي بطي الأجنحة قليلاً للخارج والصقيها جيدا لكي لا تسقط.قد يكون هذا الأمر مملا بالنسبة لكِ، ولكن يمكنك شراء بعض الأوراق الذهبية الخاصة بالحائط على شكل دوائر صغيرة ولصقها بإطار واحد مفرد كبير الحجم، مما يخلق حائطًا بسيطًا حتى الآن.أضيفي الحياة إلى جدران بيضاء مع هذا الديكور السهل الذي لا يصدق! ببساطة قطع شرائح موحدة من شريط ملون وقصها ووضعها بطريقة مميزة تجعلها تظهر بشكل منظم، فيضيف شكلا للحائط الأبيض خلف السرير.أضيفي لونًا ونسيجًا إلى مساحة غرفة البنات، إنها طريقة سهلة وبسيطة، كما تضيف تصميما ريفيا مختلفا من خلال تعليق هذه الكرات على جذع شجرة.إذا كانت الفتيات محبات للقراءة، ما رأيك بتصميم مكتبة تملأ الجدران وتضيف لها شكلا ولن تكلفك الكثير، حيث إنه يمكنك تصميمها بنفسك من خلال مشاهدة الخطوات على "اليوتيوب".إذا كنتِ حقا تريدين إضفاء شكل ريفي يلفت الأنظار ويجلب الهدوء، فيمكنك ذلك من خلال تصميم مستوحى من الطبيعة وله ألوان مبهجة، فهذه الفكرة البسيطة تجمع بين الموضة والكلاسيكية. هذا الجدار الفني الملون لا يمكن أن يكون أكثر بساطة أو أقل تكلفة!، استخدمي أطواق التطريز، من خلال قطع الحواف، وإضافة بعض الخياطات البسيطة أو الزخارف لتظهر كما في الصورة. - صور ظلية لشجرة

تضفي لوحة جدارية ظلية بسيطة لمسة على غرفة النوم المشرقة، مما يمنح المساحة ويضيف شكلا طفوليا يناسب الفتيات كثيرا، ويمكن القيام بذلك من خلال إحضار أحد المتخصصين لرسمها أو مشاهدتها على "اليوتيوب" وتطبيق الأمر.- السبورة الجدارية

- صور ظلية لشجرةتضفي لوحة جدارية ظلية بسيطة لمسة على غرفة النوم المشرقة، مما يمنح المساحة ويضيف شكلا طفوليا يناسب الفتيات كثيرا، ويمكن القيام بذلك من خلال إحضار أحد المتخصصين لرسمها أو مشاهدتها على "اليوتيوب" وتطبيق الأمر. من المُلفت إنشاء جدار أسود اللون يشبه السبورة ويمكن الرسم والكتابة عليه بالطباشير، فهذه الطريقة تساعد ابنتك على تصميم رسومات خاصة بها، والتي يمكن محوها ورسمها مرارًا وتكرارًا. عزيزتي... الأمر سهل وبسيط ولا يحتاج إلى تكلفة عالية، زيني غرفة أطفالك أو بناتك المراهقات بأبسط الطرق، كل ما تحتاجينه هو الإبداع يعني التفكير خارج الصندوق!

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