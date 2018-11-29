سفينة الخدمات البترولية أمان تنضم لأسطول قناة السويس

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الفريق مهاب مميش: انضمام سفينة الخدمات البترولية "أمان" لأسطول هيئة قناة السويس، يهدف بالأساس إلى فتح آفاق جديدة في مجال خدمة منصات الغاز والبترول

تفقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، وبرفقته الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، سفينة الخدمات البترولية "السفينة أمان" أحدث سفن أسطول هيئة قناة السويس، والمملوكة لشركة قناة السويس للخدمات البحرية المتنوعة، وهي الشركة التابعة للهيئة ذات نشاط مشترك بين شركة التمساح لبناء السفن، وشركة القناة للرباط وأنوار السفن، وحضر كل من المهندس ممدوح حسن، مدير إدارة الشركات، والمهندس رضا السنجابي، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح وعدد من قيادات الهيئة.

وتعد السفينة "أمان" أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات بالشرق الأوسط وكذلك هي من أكبر سفن خدمات شركات ومنصات البترول والوحدة التي تعمل بنظام DP2، الذي يضمن تثبيت الوحدة في نقطة محددة بالبحر دون الحاجة إلي رمي مخاطيف. وقال الفريق مُهاب مميش، إن انضمام سفينة الخدمات البترولية "أمان" لأسطول هيئة قناة السويس،

وتعد السفينة "أمان" أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات بالشرق الأوسط وكذلك هي من أكبر سفن خدمات شركات ومنصات البترول والوحدة التي تعمل بنظام DP2، الذي يضمن تثبيت الوحدة في نقطة محددة بالبحر دون الحاجة إلي رمي مخاطيف. وقال الفريق مُهاب مميش، إن انضمام سفينة الخدمات البترولية "أمان" لأسطول هيئة قناة السويس، يهدف بالأساس إلى فتح آفاق جديدة في مجال خدمة منصات الغاز والبترول بما يتوافق مع خطة الدولة الطموح للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وأشار مميش إلى أن استراتيجية الهيئة في التوسع في مجال امتلاك وتأجير الوحدات البحرية بدأ بالفعل بامتلاك السفينة "أحمد فاضل" التي تعمل حاليا في حقل ظهر لسد المتطلبات المتزايدة نحو هذه النوعية من السفن الخدمية المتخصصة للعمل في حقول الغاز والبترول، سيما بعد الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز مما يجعل مصر فى مصاف الدول المنتجة للغاز. وبناء السفينة أمان تم بترسانة "FSES" الصينية، وهي من أكبر الشركات الصينية العاملة فى مجال بناء السفن، كما خضعت السفينة لإشراف هيئة الإشراف الأمريكية ABS التي تأكدت من مطابقة السفينة للمواصفات والاشتراطات الفنية الدولية. ويبلغ طول السفينة 85 مترا وعرضها 22 مترا وحمولتها الكلية 4952 طنا، ومجهزة بونش رئيسي حمولة 80 طنا، كما تتميز السفينة بقدرتها على المناورة وسرعة رد الفعل والعمل في مياه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتكفي لإعاشة 150 فردا وبها غرف اجتماعات لإدارة المشاريع البحرية بعرض البحر لمنصات البترول. وتحتوي السفينة على مهبط طائرات الهليكوبتر العملاقة طراز سوبر جامبو وهى مجهزة لحمل غواصات الكشف والتحكم في خطوط البترول "ROV" تحت سطح البحر لعمق 3000 متر يتم التحكم فيها عن بعد، وهى مزودة بفتحة غطس على السطح الرئيسي التي تسمح بإنزال الغطاسين ومعداتهم. يذكر أن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، كان شهد في مايو الماضي توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين شركة التمساح لبناء السفن، وشركة القناة للرباط وأنوار السفن لإقامة نشاط مشترك للخدمات البحرية، الذي استهل أعماله بشراء سفينة حديثة من طراز "DP2" بمواصفات خاصة لتنفيذ التعاقد مع شركة بترول بلاعيم "بترو بيل" استكمالا لسياسة الهيئة في امتلاك أسطول سفن الخدمات البحرية الحديثة، تلبية لمتطلبات شركات البترول وهيئة قناة السويس والسوق المحلي والعالمي. وتعد سفينة "أحمد فاضل" التي بدأت العمل في نهاية عام 2017، في كونها أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات ودعم لوجستي بالشرق الأوسط، فضلاً عن كونها واحدة من أكبر سفن خدمات شركات ومنصات البترول، وتعمل بنظام DP2 الذي يضمن تثبيت الوحدة في نقطة محددة بالبحر دون الحاجة لرمي مخاطيف، وقدرة ماكينات 9800 كيلووات. وتتجاوز الاستفادة من السفينة نطاق هيئة قناة السويس لتعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال المساعدة في العمل بحقول الغاز والبترول في البحر الأبيض المتوسط، سيما بعد الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز، ما يجعل مصر في مصاف الدول المنتجة والمصدرة للغاز (التفاصيل).

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