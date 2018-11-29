يسرا وليلى علوي مع روبرت دي نيرو في مراكش

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - روبرت دي نيرو سيمنح النجمة الذهبية ويكرم في الافتتاح و4 أفلام مصرية تشارك في المهرجان، الذي يحضره العديد من النجوم المصريين بعد حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.
تحرير:نجوى عبد الحميد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٧ م
يغلق مهرجان القاهرة السينمائي أبوابه اليوم، ليسافر بعدها الكثير من النجوم إلى المغرب لحضور حفل افتتاح مهرجان مراكش السينمائي، ومنهم ليلى علوي ويسرا مع 4 أفلام مصرية تشارك في المهرجان. ويعود مهرجان مراكش في دورته الـ17 بطاقم عمل جديد وفريق مختلف من حول العالم، وذلك بعد أن توقف العام الماضي ولم تظهر دورته لأول مرة في تاريخ المهرجانات بسبب بعض الأمور التنظيمية والمالية، لكن تشهد دورة هذا العام التي تبدأ من الغد 30 نوفمبر وتستمر إلى 8 ديسمبر مفاجآت وأحداثًا كثيرة.
ويشارك في المهرجان في المسابقة الرسمية من فيلم "لا أحد هناك" التجربة الإخراجية للفنان الشاب أحمد مجدي، الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين التي تنتهي اليوم، كما يشارك في مهرجان مراكش من مصر أيضًا أفلام "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، و"يوم الدين"، ويسافر نجوم هذه الأفلام
ويشارك في المهرجان في المسابقة الرسمية من فيلم "لا أحد هناك" التجربة الإخراجية للفنان الشاب أحمد مجدي، الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين التي تنتهي اليوم، كما يشارك في مهرجان مراكش من مصر أيضًا أفلام "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، و"يوم الدين"، ويسافر نجوم هذه الأفلام إلى المغرب بجانب بعض الفنانين المصريين، ومنهم ليلى علوي ويسرا.
ويكرم مهرجان مراكش في حفل الافتتاح الأسطورة روبرت دي نيرو، ويمنحه النجمة الذهبية للمهرجان، بجانب الممثلة الأمريكية الشهيرة روبين رايت، التي قالت عن تكريمها "شرفني مهرجان مراكش الدولي للفيلم بمنحي النجمة الذهبية هذه السنة، وأنا سعيدة بزيارة المغرب وممتنة لحصولي على فرصة اكتشاف الثقافة المغربية والاستمتاع بمكان يتمتع بكل هذا البهاء"، كما يكرم المهرجان الممثل المغربي الكبير الجيلالي فرحات، الذي امتدت مسيرته الفنية 30 عامًا، وعن التكريم قال "إنه شرف عظيم لي، وفخور بهذا التكريم تقديرا لعملي، خصوصا أنها مبادرة من قبل مهرجان دولي كبير، إنه لأمر مطمئن معرفة أننا نحتل مكانا في الصناعة السينمائية العالمية"، ويكرم أيضًا المهرجان المخرجة الفرنسية إنييس فاردا، التي قالت على منحها النجمة الذهبية "كنت أحب مراكش حتى قبل وجود المهرجان، لكن إضافة السينما تجعلني أكثر سعادة بالعودة إليها ولقاء معشر السينمائيين ومحبي السينما المغاربة والدوليين".
بينما يشارك المخرج الأمريكي الشهير جيمس جراي في المهرجان كرئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، الذي سبق له وشارك في مهرجان مراكش من قبل، لكن كعضو في لجنة التحكيم، ولهذا قال عن رئاسته لجنة التحكيم هذا العام "مهرجان الفيلم بمراكش ملتقى فريد من نوعه، حيث لغة السينما تجمع الناس من جميع أنحاء العالم، إنه لشرف عظيم لي أن يقع الاختيار على شخصي لرئاسة لجنة التحكيم، وأن أجدد الوصل للمرة الثالثة بهذا المهرجان الكبير"، ويشارك معه في لجنة التحكيم الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون، الممثلة الهندية اليانا ديكروز، المخرجة المغربية تال حديد، المخرجة اللبنانية جوانا حاجي توما، المخرجة البريطانية لين رامسي، الممثل الالماني والعالمي دانيال بروهل، المخرج الفرنسي لوران كانتي، والمخرج وكاتب السيناريو المكسيكي ميشيل فرانكو.
ويعرض في المهرجان 80 فيلمًا من 29 دولة، منهم 14 فيلمًا يتسابقون على الفوز في المسابقة الرسمية، وباقي الأفلام تعرض في الأقسام الأخرى، وهي "العروض الخاصة"، "السهرات المسائية"، "القارة 11"، "بانوراما السينما المغربية"، "عروض جامع الفنا"، و"الجمهور الناشئ"، بجانب عروض "التكريمات" و"عروض المكفوفين وضعاف البصر". وتقام لأول مرة في المهرجان "ورشات الأطلسي"، وهو قسم الهدف منه دعم المواهب في إفريقيا والشرق الأوسط، والمساهمه في دعم المشاريع التي تحتاج إلى دعم مادي لإنتاجها أو في مرحلة ما بعد الإنتاج، ويشارك في الورشة 8 مشاريع تحت الإعداد و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج منها الفيلم المصري "اليوم الذي أكلت فيه السمكة" للمخرجة عايدة الكاشف.
ويعرض المهرجان في الافتتاح فيلم "على باب الخلود"، الذي يحكي السيرة الذاتية للرسام الهولندي الشهير "فان جوخ"، ومن إخراج العالمي جوليان شنابل، وفي الختام سيتم عرض الفيلم الذي سيحصل على جائزة النجمة الذهبية.
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