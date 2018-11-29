يسرا وليلى علوي مع روبرت دي نيرو في مراكش

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - روبرت دي نيرو سيمنح النجمة الذهبية ويكرم في الافتتاح و4 أفلام مصرية تشارك في المهرجان، الذي يحضره العديد من النجوم المصريين بعد حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

تحرير:نجوى عبد الحميد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٧ م

يغلق مهرجان القاهرة السينمائي أبوابه اليوم، ليسافر بعدها الكثير من النجوم إلى المغرب لحضور حفل افتتاح مهرجان مراكش السينمائي، ومنهم ليلى علوي ويسرا مع 4 أفلام مصرية تشارك في المهرجان. ويعود مهرجان مراكش في دورته الـ17 بطاقم عمل جديد وفريق مختلف من حول العالم، وذلك بعد أن توقف العام الماضي ولم تظهر دورته لأول مرة في تاريخ المهرجانات بسبب بعض الأمور التنظيمية والمالية، لكن تشهد دورة هذا العام التي تبدأ من الغد 30 نوفمبر وتستمر إلى 8 ديسمبر مفاجآت وأحداثًا كثيرة.

ويشارك في المهرجان في المسابقة الرسمية من فيلم "لا أحد هناك" التجربة الإخراجية للفنان الشاب أحمد مجدي، الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين التي تنتهي اليوم، كما يشارك في مهرجان مراكش من مصر أيضًا أفلام "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، و"يوم الدين"، ويسافر نجوم هذه الأفلام