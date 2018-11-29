الان تتابع المبعوث الأمريكي الخاص لدى إيران: دعم طهران للحوثيين انتهاك صارخ للأمن في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة تقدم أدلة جديدة على تورط إيران في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن دعم طهران للحوثيين انتهاك صارخ للأمن في المنطقة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن إيران تسعى لمد وكلائها وميليشياتها في المنطقة بالمزيد من الأسلحة التي تمكنهم من استهداف قوات التحالف، حيث تمد ميليشيات الحوثي بالصواريخ لاستهداف السعودية، فضلا عن تقديم طهران مساعدات لحركة طالبان، وملايين الدولارات لحلفائها، مؤكدًا أن أسلحة إيران لدى الميليشيات في المنطقة تهدد القوات الأمريكية.

وأضاف “هوك”، أن هذه الأسلحة كثفت وعمقت الأزمة الإنسانية في اليمن التي تتحمل مسؤوليتها طهران في إطالة أمد الحرب، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل دعمها لجهود المبعوث الدولي في اليمن.

وأوضح أن طهران تمارس دورا خبيثا في المنطقة، وتهدد الملاحة الدولية في باب المندب ومضيق هرمز، واصفًا النظام الإيراني بـ”نظام خارج القانون”، مضيفا أنه حان الوقت لتكثيف الضغوط على النظام الإيراني، واستمرار العقوبات ضد طهران حتى تغير سلوكها الذي تسعى من خلاله لخلق لبنان جديد في اليمن.

وتابع “هوك”: على إيران التخلي عن دورها كأكبر داعم للإرهاب في المنطقة، ونحن نبحث عن اتفاق جديد معها يتناول جميع أنشطتها التخريبية، لافتًا إلى أن طهران تمول نحو 10 آلاف عنصر من الميليشيات الشيعية في سوريا، وتواصل تزويد حركة حماس بالأسلحة.