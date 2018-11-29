جامعة الدول العربية تبحث انضمام فلسطين لاتحاد البريد الدولي

بدأت اليوم الخميس أعمال الدورة الـ 22 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ويناقش المجلس سبل دعم الطلب الذي تنوي دولة فلسطين التقدم به إلى اتحاد البريد العالمي للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد، والتمتع بالحقوق التي تحظى بها الدول الأعضاء كافة.
ويتابع المجلس أيضاً أعمال التحضير لإصدار طابع البريد العربي الموحد في 2019 والذي يصدر كل ثلاث سنوات، واختارت أجهزة المجلس للإصدار القادم موضوع "القدس عاصمة فلسطين".
ويبحث الاجتماع التحضير للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت المقبل الذي يعقد بتنظيم مشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وبعد مراجعة نتائج أعماله في ولايته الأولى.
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