شكرا لقرائتكم هوك: إيران تمد الحوثيين بأسلحة لاستهداف طائرات التحالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران #بريان_هوك ، اليوم الخميس، إن #إيران تمد الحوثيين بأسلحة تمكنهم من استهداف طائرات التحالف.

وأضاف هوك أن التحالف قدم الدعم لليمن بينما تستمر إيران في تسليح #الحوثيين، مؤكدا أن إيران كثفت وعمقت الأزمة الإنسانية في #اليمن، وأن دعم طهران للحوثيين انتهاك صارخ للأمن في المنطقة.

وأردف أن أسلحة إيران المنتشرة في الشرق الأوسط تمثل تهديدا للقوات الأميركية، وأن النظام الإيراني يستخدم الأسلحة لتصدير الثورة، كما يعمل على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وتابع المسؤول الأميركي يقول إن إيران تمد الحوثي بصواريخ لاستهداف السعودية، ودعمت حزب الله بآلاف الصواريخ والأسلحة، معتبرا بأن طهران تسعى لخلق لبنان جديد في اليمن.

وشدد بريان هوك على أن العقوبات ستستمر ضد إيران حتى تغير سلوكها، لافتا إلى أنه حان الوقت لتكثيف الضغوط على النظام الإيراني.