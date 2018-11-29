شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم البرلمان يشيد بتكريم الرئيس لأبطال الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس على تكريم المنتخب الوطني الحاصل علي بطولة العالم للفرق للإسكواش وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص بالإضافة إلي الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم ومنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

وقال "حسب الله" فى بيان له أصدره اليوم ان اشادة الرئيس السيسي بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر علي الساحة الرياضية الإقليمية والدولية انما هو دليل على تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى لصائدى البطولات العالمية من الرياضيين المصريين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولًا للهدف.

كما أشاد بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، قائلا: إن الرئيس السيسى هو راعى الرياضة المصرية ويحرص دائما على تكريم الرياضيين المصريين الذين يرفعون اسم وعلم مصر فى جميع المحافل الرياضية العالمية والإقليمية.