شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: إنشاء محطات لتموين وإصلاح السفن سينشط التجارة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالموافقة على تخصيص محطة تموين عائمة باستخدام ناقلة بترول لخدمة السفن العابرة لقناة السويس وموانئ البحر الأحمر، مشيرا إلى أهمية تلك الخطوة في إحياء نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية.

وأوضح متولي، فى بيان له اليوم، أن تلك الخطوة ستساهم في دعم الاقتصاد المصري، حيث يعتبر ميناء السويس أحد أهم المناطق الجاذبة لهذه الأنشطة، بسبب قربها من السفن العابرة لقناة السويس سواء القادمة من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، وكذلك السفن التي ترتاد ميناء بور توفيق والزيتيات والأدبية، مؤكدا على ضرورة إنشاء المزيد من محطات تموين السفن بالبحرين الأبيض والمتوسط.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المختلفة فيما يخص النقل البحري، والنظر إلى تجربة سنغافورة وبنما اللتان استطاعتا تحقيق مكاسب هائلة من جراء تخصيص محطات تقدم للسفن المارة كل الخدمات من الشحن، والتموين، وإصلاح السفن، وتحميلها، وتنزيل البضائع، وهو ما يمكننا تنفيذه بما يحقق زيادة العائدات من قناة السويس ومن النقل البحري بشكل عام.

وطالب النائب باستكمال أعمال رفع كفاءة الموانى واستكمال تطوير الرصيف الجنوبى لاستخدامه فى استقبال السفن، وتطوير الساحات الخلفية بميناء السويس والاستفادة منها لتنمية موار ميناء السويس و إعادة تشغيله، وكذلك رفع مستوى الأداء وتأمين الموانئ.