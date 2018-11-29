محامي ترامب السابق يقر بأنه مذنب بتضليل الكونغرس بشأن "تحقيق روسيا"

اعترف مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه مذنب، الخميس، وذلك بسبب التصريح الكاذب الذي أدلى به للكونغرس حول التحقيق الخاص بروسيا.

وتنازل كوهين عن حقه في تقديم لائحة اتهام عندما ظهر في محكمة فدرالية في نيويورك.

ووفقًا للمعلومات المتاحة من المحكمة، فقد أدلى كوهين ببيان كاذب بشأن صفقة مقترحة لبرج ترامب في موسكو كان يعمل بها في 2015 و 2016.



وقد أجرى مناقشة حول المشروع في وقت لاحق. وكان كوهين قد قال في وقت سابق إن الصفقة توقفت في يناير/ كانون الثاني 2016.

وغادر كوهين قاعة المحكمة دون أن يدلي بأي...