مجلس وزراء الاتصالات العرب يطلب دعمًا عربيًا لتبني حصول فلسطين على عضوية الاتحاد البريدي العالمي

المصدر: إكسترا نيوز

كتب: سمر سليمان

دعا مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الدول العربية إلى تبني حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الإتحاد البريدي العالمي ودعم كافة المقترحات ومشروعات القرارات التي تقدم إلى مؤتمرات الاتحاد الدولي في هذا الخصوص.

وأكد المجلس ، في قراراته الختامية الصادرة عن الدورة الثانية والعشرين للمجلس، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية برئاسة فلسطين، على أهمية تبني الدول العربية للقرارات الخاصة بدولة فلسطين التي يتم تقديمها للمؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية 2019 في شرم الشيخ .

كما أكد المجلس دعمه لكل المقترحات الواردة في الورقة الفلسطينية بشأن رؤية فلسطين للدعم المطلوب من الدول العربية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في فلسطين .

ودعا المجلس الإدارات العربية لدعم فلسطين في مطالبة الإدارات البريدية العالمية بإرسال إرساليات و"بـعائث مغلقة " مباشرة إلى دولة فلسطين ،ودعوة الدول العربية لتفعيل خدمة البريد العاجل بين فلسطين ومختلف دول العالم .

كما دعا المجلس الإدارات البريدية العربية إلى إعفاء البريد الفلسطيني من قيمة التعويض للبعائث البريدية التي لم تصل بسبب الإجراءات الإسرائيلية غير المبررة.

وفيما يتعلق بالمبادرة العربية لحوكمة الانترنت في المنطقة العربية ، دعا المجلس، الدول الأعضاء إلى تكثيف المشاركة في أعمال اللجنة الإستشارية المعنية بتنظيم المنتدى العربي لحوكمة الانترنت التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

وحول مشروع الربط الاقليمي لشبكات الانترنت العربية، رحب المجلس بمبادرة دولة الكويت لإعداد ورقة عمل حول إمكانية تنفيذ مشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية من خلال نقاط المبادلة والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع ورفع تقرير للاجتماع القادم للجنة الدائمة العربية للاتصالات.

وفيما يتعلق بالمنتدى الاقليمي للمحتوى الرقمي العربي ، كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع دولة قطر من أجل النظر في تأجيل انعقاد المنتدى إلى نهاية عام 2019 أو مطلع عام 2020 بناء على رغبة الإدارة القطرية.

وحول تشكيل فريق عمل للتحضير لاجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بناء على طلب دولة الإمارات ، رحب المجلس بمقترح الإمارات لإنشاء فريق عمل عربي للتحضير لدورات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وتكليف الأمانة العامة بتعميم المقترح الاماراتي على الدول العربية لأداء مرئياتها تمهيدا لمناقشاته خلال الاجتماع القادم للجنة العربية الدائمة للاتصالات.

وأكد المجلس، أهمية التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، حيث كلف المجلس الأمانة العامة لجامعة العربية بالتوقيع على مذكرة تعاون مع المصلحة الصينية لإدارة الفضاء الإلكتروني المزمع إبرامها في الفترة القادمة وذلك في اطار منتدى التعاون الصيني العربي .

وتابع المجلس تنفيذ خطة التنمية الاقليمية للمنطقة العربية 2017-2020 .

ودعا المجلس ، الإدارات البريدية إلى التعاون مع البريد العالمي من أجل متابعة تنفيذ هذه الخطة ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذها.