النيابة البحرينية تصدر أحكاما بالسجن على متهمين بتشكيل جماعة إرهابية

أعلنت النيابة البحرينية أن "القضاء البحريني أصدر أحكامًا على عدد من المتهمين بجنايات إرهابية وتأسيس جماعات إرهابية وتهمة التخابر مع قطر"، موضحةً "أنها أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون".
ولفتت إلى "ورود بلاغ من المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية والتحريات أسفرت عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية"، مشيرةً إلى ان "الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البحرين ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية".
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