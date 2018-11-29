ريان: على الكونغرس أن يضطلع بدور بناء بتفعيل قانون "ماغنتسكي" بقضية خاشقجي

لفت رئيس ​مجلس النواب الأميركي​ ​بول ريان​ إلى انه "على ​الكونغرس​ أن يضطلع بدور بناء في تفعيل قانون "ماغنتسكي" بقضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​". وقدم قانون "ماغنيتسكي"، من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصدق عليه الرئيس السابق ​باراك أوباما​ في 2012، وينص على معاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب ​الضرائب​ سيرغي ماغنيتسكي داخل سجن في ​موسكو​ عام 2009. ويمكن القانون ​الإدارة الأميركية​ أيضا من فرض عقوبات على أشخاص بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

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