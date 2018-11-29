الخارجية الأرجنتينية: محمد بن سلمان يتمتع بالحصانة في بلادنا

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ​الأرجنتين​ية، أن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيتمتع بالحصانة في الأرجنتين باعتباره ممثل دولة عضو في مجموعة "G20" الدولية ذات السيادة"، مشيرةً إلى "اننا أكدنا سابقا أن ولي العهد السعودي يمثل هنا دولة ذات سيادة وهي عضو في مجموعة G20، وبهذه الصفة يتمتع بالحصانة".

ويأتي هذا التأكيد على خلفية ورود تقارير إعلامية تتحدث عن قيام النيابة الأرجنتينية بالنظر في قضية ضد الأمير محمد بن سلمان مرتبطة بمقتل الصحفي السعودي، ​جمال خاشقجي​، وعمليات ​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​ في ​اليمن​.

ووصل ولي العهد السعودي إلى الأرجنتين أمس الأربعاء لتمثيل السعودية في أعمال قمة ​مجموعة العشرين​ للدول الصناعية الكبرى التي تستضيفها بوينس آيرس من 30 تشرين الثاني حتى 1 كلنون الأول.