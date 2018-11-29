انفجار قنبلة بسيارة في مدينة جلال آباد الأفغانية

أعلن المكتب الإعلامي لحاكم ولاية ننغرهار، في بيان، عن "انفجار قنبلة لاصقة في سيارة في الناحية الأولى وسط مدينة جلال آباد الأفغانية"، مشيراً إلى أن "الانفجار ناجم عن قنبلة مغناطيسية، ولحسن الحظ لا يوجد ضحايا".
وكان مسلحون من تنظيم "طالبان" قد هاجموا مجمعا لشركة بريطانية توفر متعاقدين أمنيين في العاصمة الأفغانية كابول ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين بعد ساعات من إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني عن خططه للسلام في البلاد.
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