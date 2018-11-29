إدانة محامي ترامب السابق بالكذب في التحقيق بشأن التدخل الروسي

دانت المحكمة الفدرالية الأميركية محامي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ السابق مايكل كوهين بالادلاء بتصريحات كاذبة للكونغرس الأميركي العام الماضي خلال شهادة مغلقة في العام الماضي عندما ناقش الاتصالات التي أجراها مع مصادر روسية خلال حملة ​الانتخابات الرئاسية​ لعام 2016.

وقدّم المحقق في قضية التدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية ​روبرت مولر​ أدلة تثبت تورّط كوهين في التواصل مع مسؤولين روس.

وكان كوهين قد اعترف سابقاً بأن ترامب طلب منه دفع مبالغ مالية للنساء اللواتي ادّعين أنهن علاقة غرامية مع الرئيس الأميركي.