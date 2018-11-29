إدانة محامي ترامب السابق بالكذب في التحقيق بشأن التدخل الروسي

دانت المحكمة الفدرالية الأميركية محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق مايكل كوهين بالادلاء بتصريحات كاذبة للكونغرس الأميركي العام الماضي خلال شهادة مغلقة في العام الماضي عندما ناقش الاتصالات التي أجراها مع مصادر روسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وقدّم المحقق في قضية التدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية روبرت مولر أدلة تثبت تورّط كوهين في التواصل مع مسؤولين روس.
وكان كوهين قد اعترف سابقاً بأن ترامب طلب منه دفع مبالغ مالية للنساء اللواتي ادّعين أنهن علاقة غرامية مع الرئيس الأميركي.
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