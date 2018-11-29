أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "سكان قرى ​العرقوب​ المتاخمة ل​مزارع شبعا​ يسجلون من حين لآخر دوي إنفجارات في عمق المزارع إمتدادا حتى مرتفعات الجولات مترافقة مع رمايات رشاشة متقطعة وصفارات إنذار في ظل تحليق للطيران الحربي والمروحي مما يحمل على الإعتقاد بأنها ناجمة عن ​مناورات​ عسكرية يجريها ​الجيش الاسرائيلي​ لليوم الرابع على التوالي داخل المزارع وفي مرتفعات ​الجولان​".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: سماع دوي انفجارات بقرى العرقوب ناتجة عن مناورة اسرائيلية بمزارع شبعا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .